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Golarka Seria S9000 Prestige Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

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Golarka Seria S9000 PrestigeGolarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

SP9883/36

Golarka Seria S9000 Prestige Golarka elektryczna do golenia na sucho i na mokro

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.5 MB
  • 21 October 2025

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 640.4 kB
  • 17 December 2024

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