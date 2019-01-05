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Produkcja zakończona
System ostrzy ComfortCut
5-kierunkowe głowice Flex
Precyzyjny trymer SmartClick
Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.
27 samoostrzących się ostrzy. 56 000 cięć na minutę. Urządzenie nie pozostawia żadnych włosów — bez względu na to, pod jakim kątem rosły.
5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.
Nagrody
4.9
z 5
23
Opinie
100%
poleca ten produkt
DustEater
05/01/2019
Polska
Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków
Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro