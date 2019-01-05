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  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
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  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie
  • Szybkie i dokładne golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

SW5700/07

4.9
| (23) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Szybkie i dokładne golenie
Osiągnij prawdziwy komfort i odkryj zalety gładkiego golenia. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o zaokrąglonym profilu zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.
Poznaj wszystkie korzyści

Zyskaj moc!

Szybkie i dokładne golenie

  • System ostrzy ComfortCut

  • 5-kierunkowe głowice Flex

  • Precyzyjny trymer SmartClick

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.

27 obrotowych ostrzy ścina zarost pod każdym kątem

27 obrotowych ostrzy ścina zarost pod każdym kątem

27 samoostrzących się ostrzy. 56 000 cięć na minutę. Urządzenie nie pozostawia żadnych włosów — bez względu na to, pod jakim kątem rosły.

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-3620333

Opinie

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4.9

z 5

23

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

05/01/2019

Polska

Polska

Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków

Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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