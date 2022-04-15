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Shaver series 5000 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SW5700/07
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Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Uchwyt głowicy golącej
Precyzyjny trymer
Shaver series 5000Nasadka zabezpieczająca
SH50Wymienne głowice golące
SmartClick accessorySzczoteczka do oczyszczania twarzy
ShaverPrecyzyjny trymer
Golarka Philips się nie ładuje