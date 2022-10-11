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Produkcja zakończona
Ostrza V-Track Precision PRO
8-kierunkowe głowice ContourDetect
Ustawienia Personal Comfort
Precyzyjny trymer SmartClick
Zafunduj sobie doskonałe golenie — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos w najlepszej pozycji do golenia 3-dniowego zrostu, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry, dzięki czemu wystarczy kilka pociągnięć, by skóra była wspaniale ogolona.
72 samoostrzące się ostrza. 151 000 cięć na minutę. Urządzenie nie pozostawia żadnych włosów — bez względu na to, pod jakim kątem rosły.
8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.
Nagrody
4.8
z 5
228
Opinie
96%
poleca ten produkt
Imageart
11/10/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Goli rewelacyjnie, w miarę cicho
Polecam wszystkim którzy lubią szybkie i dokładne golenie
Zalety
Ciche dokładnie golenie
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9521/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9521/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Krzysztof 1958
01/08/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Drogo ale dokładnie
Bardzo dobry sprzęt golący. Drogo. W zamian prawie idealnie wygolony zarost. Także ten na szyi i podbródku
Zalety
Dobre golenie
Wady
Za szybko zużywają się ostrza. Za to po kąpieli w dołączonym urządzeniu myjącym stają się jak nowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
henmor49
18/04/2021
Polska
Golarka jest rewelacyjna jak wszystko od Philipsa
Najlepsza z golarek jakie miałem dotychczas używałem.
Zalety
Goli szybko i gładko.
Wady
Nie stwiedzam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Goli o 30% bliżej skóry przy mniejszej liczbie pociągnięć w porównaniu z poprzednim modele firmy Philips
Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips