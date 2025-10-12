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  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas
  • Nadchodzi bas

Produkcja zakończona

Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

TAE4105BK/00

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Nadchodzi bas
Ciesz się potężnym basem w swoich utworach. Te słuchawki dokanałowe są wygodne w noszeniu, a pilot na przewodzie ułatwia wstrzymywanie odtwarzania. Idealne, gdy ktoś zadzwoni tuż przed najlepszym momentem utworu.
Poznaj wszystkie korzyści

Nadchodzi bas

  • Przetworniki 10 mm/zamkn. konstrukcja

  • Dokanałowe

  • Czarna

Mocny bas. Czysty dźwięk

Jak wygląda życie w podróży bez ulubionych utworów? Te słuchawki zapewniają mocne basy z 10-milimetrowych neodymowych przetworników i wygodne słuchanie muzyki ze słuchawek dousznych, które są idealnie dopasowane.

Twoja ulubiona muzyka w prawdziwie komfortowych warunkach

Owalna wkładka akustyczna i trzy rozmiary wymiennych gumowych nakładek na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Ciesz się każdą sekundą ulubionej muzyki.

Wbudowane sterowanie. Łatwe sterowanie muzyką i połączeniami

Wykonaj połączenie. Wstrzymaj listę odtwarzania. Wszystko to bez dotykania smartfonu. Ustawione pod kątem złącze umożliwia wygodne podłączenie słuchawek do urządzenia przenośnego, jeśli telefon znajduje się w kieszeni.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie