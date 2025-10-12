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Produkcja zakończona
TAE4105WT/00
Przetworniki 10 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
Biały
Jak wygląda życie w podróży bez ulubionych utworów? Te słuchawki zapewniają mocne basy z 10-milimetrowych neodymowych przetworników i wygodne słuchanie muzyki ze słuchawek dousznych, które są idealnie dopasowane.
Owalna wkładka akustyczna i trzy rozmiary wymiennych gumowych nakładek na słuchawki douszne zapewniają wygodne dopasowanie do ucha. Ciesz się każdą sekundą ulubionej muzyki.
Wykonaj połączenie. Wstrzymaj listę odtwarzania. Wszystko to bez dotykania smartfonu. Ustawione pod kątem złącze umożliwia wygodne podłączenie słuchawek do urządzenia przenośnego, jeśli telefon znajduje się w kieszeni.
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