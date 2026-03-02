Wyszukiwane terminy
TAH4500LB/00
Ciesz się doskonałym dźwiękiem
Jeśli szukasz superwygodnych słuchawek z redukcją szumów do codziennego użytku, to właśnie je znalazłeś. Zapewniają bogaty dźwięk z głębokim basem nawet przy niskiej głośności. Wymienne poduszki nauszne i bateria maksymalizują komfort i wydajność przez długie lata.Zobacz wszystkie korzyści
Specjalnie dostrojone przetworniki 32 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Jeśli oglądasz film lub grasz w gry, możesz włączyć tryb niskiego opóźnienia w naszej aplikacji towarzyszącej.
Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.
Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Możesz pozostawić tę funkcję w trybie automatycznym lub samodzielnie dostosować poziomy za pomocą aplikacji Philips Headphones.
Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.
Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 70 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 50 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.
Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów tłumi część hałasu z otoczenia.
Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.
Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.
W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.
