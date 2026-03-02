Wyszukiwane terminy

    Ciesz się doskonałym dźwiękiem

      Słuchawki nauszne

      TAH4500PK/00

      Ciesz się doskonałym dźwiękiem

      Jeśli szukasz superwygodnych słuchawek z redukcją szumów do codziennego użytku, to właśnie je znalazłeś. Zapewniają bogaty dźwięk z głębokim basem nawet przy niskiej głośności. Wymienne poduszki nauszne i bateria maksymalizują komfort i wydajność przez długie lata.

      Słuchawki nauszne
      Słuchawki nauszne

      Ciesz się doskonałym dźwiękiem

      • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
      • Wygodne dopasowanie do ucha
      • Redukcja szumów
      • Do 70 godzin odtwarzania

      Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

      Specjalnie dostrojone przetworniki 32 mm i technologia Dynamic Bass zapewniają doskonały dźwięk z pełnym, bogatym basem nawet przy niskiej głośności. Jeśli oglądasz film lub grasz w gry, możesz włączyć tryb niskiego opóźnienia w naszej aplikacji towarzyszącej.

      Wygodne dopasowanie i wymienne elementy zapewniające wieloletnie użytkowanie

      Miękkie nauszniki z PU i miękki, regulowany pałąk zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. Aby uzyskać najlepszą izolację akustyczną i komfort, można wymienić poduszki nauszników z pianki z pamięcią kształtu, jeśli z czasem ulegną zużyciu. Można również wymienić akumulator litowo-jonowy słuchawek, gdy osiągnie koniec swojej żywotności.

      Usłysz swoją muzykę w każdym miejscu dzięki Aktywnej redukcji szumów

      Aktywna redukcja szumów ogranicza hałas z otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce, podcastach i rozmowach. Możesz pozostawić tę funkcję w trybie automatycznym lub samodzielnie dostosować poziomy za pomocą aplikacji Philips Headphones.

      Wielopunktowa łączność Bluetooth® i łatwe parowanie

      Zgodność z najnowszymi urządzeniami Bluetooth® 6.0 pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku bez uciążliwych zakłóceń, a także umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Obsługiwane są również funkcje Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair.

      Do 70 godzin odtwarzania (50 z włączoną funkcją redukcji szumów)

      Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia do 70 godzin odtwarzania, a przy włączonej redukcji szumów — do 50 godzin. Aby szybko naładować urządzenie, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy.

      Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

      Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów tłumi część hałasu z otoczenia.

      Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień

      Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca oferuje funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również dostosowanie redukcji szumów i aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

      Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

      Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        System akustyczny
        Zamknięty
        Zakres częstotliwości
        20–20 000 Hz
        Impedancja
        32 Ohm
        Maksymalna moc wejściowa
        10 mW
        Czułość
        113 dB (1kHz, 1 mW)
        Średnica głośnika
        32  mm
        Typ przetwornika
        Dynamiczny

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        6,0
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        SBC

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        21.70  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        3
        Szerokość
        18.50  cm
        Waga brutto
        1.32  kg
        Wysokość
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17759 5
        Waga netto
        0.50  kg
        Waga opakowania
        0.82  kg

      • Udogodnienia

        Regulacja głośności
        Tak
        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Funkcja Google Fast Pair
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Przycisk
        Microsoft Swift Pair
        Tak

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        1 szt.
        Czas ładowania
        2  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        50  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        70  godziny
        Szybki czas ładowania
        5 mins for 4 hrs
        Waga akumulatora (całkowita)
        9.52  g
        Pojemność akumulatora (słuchawki)
        500  mAh
        Rodzaj akumulatora (słuchawki)
        Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        24.5  cm
        Rodzaj opakowania
        Karton
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        19.85  cm
        Głębokość
        5.5  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 17759 8
        Waga brutto
        0.332  kg
        Waga netto
        0.168  kg
        Waga opakowania
        0.164  kg

      • Wymiary produktu

        Wysokość
        17.84  cm
        Szerokość
        15.84  cm
        Głębokość
        7.37  cm
        Waga
        0.156  kg

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak

      • Design

        Kolor
        Różowy
        Sposób noszenia
        Opaska na głowę
        Składana konstrukcja
        Płaska lub wewnętrzna
        Element łączący ucho
        Skóra syntetyczna
        Dopasowanie do ucha
        Nauszne
        Typ nausznika
        Zamknięty-tylny

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20804 9

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        FB
        Mikrofon do ANC
        3 mikrofony
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Naciśnij Przycisk wielofunkcyjny
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 71% certyfikowanego przez GRS poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

