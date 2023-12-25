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  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
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  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą
  • Chwyć i zabierz ze sobą

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT1207WT/00

3.9
| (14) Opinie
Chwyć i zabierz ze sobą
Chwyć, połącz i zabierz ze sobą! Te fantastyczne słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone w bardzo małe etui z funkcją ładowania, które możesz wsunąć do kieszeni, zapewniając sobie niezawodny i czysty dźwięk w każdym miejscu. Odporność na zachlapanie i pot IPX4 i czas odtwarzania do 18 godzin!
Poznaj wszystkie korzyści

Chwyć i zabierz ze sobą

  • Wygodne, dopasowane słuchawki douszne

  • Bardzo małe etui z funkcją ładowania

  • Odporność na zachlapanie i pot IPX4

  • Do 18 godzin odtwarzania

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Te wygodne słuchawki douszne dobrze dopasowują się do kanału słuchowego, tworząc idealne uszczelnienie, które redukuje hałas z zewnątrz. Teraz usłyszysz wszystkie słowa i każde uderzenie rytmu! Ciesz się prawdziwym komfortem dzięki trzem rozmiarom miękkich, wymiennych silikonowych nakładek na słuchawki douszne.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania przez USB-C

To bardzo małe etui zapewnia prawdziwą moc w niewielkiej obudowie. W pełni naładowane słuchawki pozwalają na 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui na dodatkowo 12 godzin. Ładowanie słuchawek przez 15 minut umożliwia odtwarzanie przez dodatkową godzinę!

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym przetwornikom 6 mm te słuchawki zapewniają doskonały dźwięk w każdych warunkach pogodowych. Są w pełni odporne na zachlapanie wodą, dzięki czemu nie musisz martwić się o działanie potu czy deszczu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

14

Opinie

2

25/12/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Zalety

Stosunek jakości do ceny

Wady

Póki co brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Zalety

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Wady

microphone could be better

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

10/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość wykonania

Bardzo dobra cena i jakość wykonania długi czas pracy bateri

Zalety

Funkcjonalność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie