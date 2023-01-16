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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
TAT2236BK/00
Słuchawki trzymają się w uchu
Bardzo małe etui z funkcją ładowania
Stopień ochrony przed wodą IPX4
Do 18 godzin odtwarzania
3.3
z 5
18
Opinie
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Zalety
Kvalita
Wady
Chybajuci udaj o stave baterie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236BK Истински безжични слушалки
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT2236BK Истински безжични слушалки