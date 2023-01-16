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Wszystkie serie

  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
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  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
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  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
  • Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT2236PK/00

3.3
| (18) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Różowy
Różowy
Zielony
Zielony
Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.
Te odporne na zachlapanie i pot, bezprzewodowe słuchawki true wireless możesz wziąć ze sobą wszędzie! Etui z funkcją ładowania mieści się w kieszeni wąskich jeansów. Słuchawki douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Niezwykle smukłe etui. Wygodne dopasowanie.

  • Słuchawki trzymają się w uchu

  • Bardzo małe etui z funkcją ładowania

  • Stopień ochrony przed wodą IPX4

  • Do 18 godzin odtwarzania

4 kolory. Konstrukcja przypominająca kij hokejowy

6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową godzinę

Czysty dźwięk, mocny bas. 12 milimetrowe przetworniki neodymowe

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

18

Opinie

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Zalety

Kvalita

Wady

Chybajuci udaj o stave baterie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236BK Истински безжични слушалки

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT2236BK Истински безжични слушалки

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie