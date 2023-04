Bardzo mała ładowarka USB-C. 12 godzin dodatkowego czasu odtwarzania

To małe etui do ładowania zapewnia więcej muzyki w każdym miejscu! Jedno naładowanie tych bezprzewodowych słuchawek true wireless zapewnia 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui zapewnia kolejne 12 godzin. Aby szybko je doładować, wrzuć słuchawki do etui na 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania.