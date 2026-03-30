Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
TAT3000BK/00
Dopasuj klimat w dopasowanych słuchawkach
Te lekkie, dobrze dopasowane słuchawki zapewniają bogaty, ciepły i szczegółowy dźwięk. Adaptacyjna redukcja szumów dopasowuje się do otoczenia, a tryby Cafe i Lounge pozwalają uczynić z muzyki klimatyczne tło.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Słuchawki bezprzewodowe true wireless
łącznie
recurring payment
Nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkie i wygodne dopasowanie oraz szczelność poprawiającą jakość dźwięku. Funkcje Philips Spacial Audio obejmują tryby Cafe i Lounge, które sprawiają, że muzyka płynnie wpasowuje się w tło, co doskonale sprawdza się przy puszczaniu jej w tle przy pracy.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
Standard Bluetooth® 6.0 zapewnia szybkie, stabilne połączenie oraz obsługę Auracast™, pozwalając słuchać treści publicznych w podróży. Za pomocą Bluetooth® można połączyć jednocześnie dwa urządzenia i zarządzać nimi w aplikacji, a Microsoft Swift Pair stanowi dodatkowe ułatwienie dla użytkowników systemu Windows.
Te słuchawki mają sześć mikrofonów, a trzy z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są megaczyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.
Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.
Przy wyłączonej funkcji redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia 12 godzin odtwarzania, a dodatkowe 36 godzin zapewnia kieszonkowe etui ładujące (przy włączonej funkcji redukcji szumów zapewnia 8 godzin odtwarzania i dodatkowe 24 godzin z etui). Szybkie ładowanie przez 10 minut zapewnia dodatkowe 2 godziny odtwarzania. Etui można ładować za pomocą złącza USB-C.
Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.
Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.
W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.
Dźwięk
Łączność WiFi
Karton zewnętrzny
Udogodnienia
Karton wewnętrzny
Moc
Wymiary opakowania
Akcesoria
Design
Telekomunikacja
Wymiary
UPC
Funkcje ANC
Asystent głosowy
Zrównoważony rozwój
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.