    Dopasuj klimat w dopasowanych słuchawkach

      Słuchawki bezprzewodowe true wireless

      TAT3000WT/00

      Dopasuj klimat w dopasowanych słuchawkach

      Te lekkie, dobrze dopasowane słuchawki zapewniają bogaty, ciepły i szczegółowy dźwięk. Adaptacyjna redukcja szumów dopasowuje się do otoczenia, a tryby Cafe i Lounge pozwalają uczynić z muzyki klimatyczne tło.

      Dopasuj klimat w dopasowanych słuchawkach

      • Małe słuchawki. Wygodne dopasowanie.
      • Adaptacyjna redukcja szumów
      • Technologia 6 mikrofonów
      • Szczegółowy, naturalny dźwięk

      Szczegółowy dźwięk, wygodne dopasowanie i tryby Spacial Audio

      Nasadki słuchawek SecureFit zapewniają lekkie i wygodne dopasowanie oraz szczelność poprawiającą jakość dźwięku. Funkcje Philips Spacial Audio obejmują tryby Cafe i Lounge, które sprawiają, że muzyka płynnie wpasowuje się w tło, co doskonale sprawdza się przy puszczaniu jej w tle przy pracy.

      Pełne odizolowanie dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

      Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, w czasie rzeczywistym tłumiąc hałas zewnętrzny, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness przepuszcza dźwięki z zewnątrz. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głos, dzięki czemu można prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

      Stabilne połączenie wielopunktowe Bluetooth® i Auracast™

      Standard Bluetooth® 6.0 zapewnia szybkie, stabilne połączenie oraz obsługę Auracast™, pozwalając słuchać treści publicznych w podróży. Za pomocą Bluetooth® można połączyć jednocześnie dwa urządzenia i zarządzać nimi w aplikacji, a Microsoft Swift Pair stanowi dodatkowe ułatwienie dla użytkowników systemu Windows.

      Technologia 6 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach

      Te słuchawki mają sześć mikrofonów, a trzy z nich i algorytm redukcji szumów AI sprawiają, że rozmowy są megaczyste. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźnie słyszalny, a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie rozpraszana przez to, co dzieje się wokół Ciebie.

      Odporność na zachlapanie i pot IPX4

      Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

      Do 48 godzin odtwarzania. Etui ładujące w rozmiarze kieszonkowym.

      Przy wyłączonej funkcji redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia 12 godzin odtwarzania, a dodatkowe 36 godzin zapewnia kieszonkowe etui ładujące (przy włączonej funkcji redukcji szumów zapewnia 8 godzin odtwarzania i dodatkowe 24 godzin z etui). Szybkie ładowanie przez 10 minut zapewnia dodatkowe 2 godziny odtwarzania. Etui można ładować za pomocą złącza USB-C.

      Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień

      Czujesz, że Twojej muzyce czegoś brakuje? Nasza aplikacja towarzysząca ma funkcję EQ, intuicyjny korektor dźwięku, który pozwala dostosować brzmienie i błyskawicznie wypróbować różne ustawienia korektora. Aplikacja umożliwia również aktywację funkcji dynamicznego basu, zarządzanie połączonymi urządzeniami, aktualizację oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

      Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips

      Specjalnie zaprojektowane przetworniki w tych słuchawkach zostały dostrojone według charakterystycznego brzmienia Philips — ciepłego, bogatego w szczegóły, z głębokim basem. Niezależnie od tego, czego słuchasz, pokochasz to, co usłyszysz.

      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Zakres częstotliwości
        20–20 000 Hz
        Średnica głośnika
        10 mm
        Impedancja
        32 Ohm
        Maksymalna moc wejściowa
        5 mW
        Czułość
        106 dB (1K Hz, 179 mV)
        Typ przetwornika
        Dynamiczny

      • Łączność WiFi

        Wersja Bluetooth
        6,0
        Profile Bluetooth
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maksymalny zasięg
        Do 10  m
        Połączenie wielopunktowe
        Tak
        Obsługiwany kodek
        • SBC
        • LC3

      • Karton zewnętrzny

        Długość
        26.50  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        24
        Szerokość
        23.00  cm
        Waga brutto
        3.05  kg
        Wysokość
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Waga netto
        1.57  kg
        Waga opakowania
        1.48  kg

      • Udogodnienia

        Regulacja głośności
        Tak
        Odporność na wodę
        IPX4
        Obsługa aplikacji Philips Headphones
        Tak
        Tryb mono dla TWS
        Tak
        Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Tak
        Typ elementów sterujących
        Dotykowy
        Funkcja Google Fast Pair
        Tak
        Microsoft Swift Pair
        Tak

      • Karton wewnętrzny

        Długość
        12.30  cm
        Liczba opakowań konsumenckich
        3
        Szerokość
        10.05  cm
        Wysokość
        10.00  cm
        Waga netto
        0.20  kg
        Waga brutto
        0.336  kg
        Waga opakowania
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Moc

        Liczba baterii lub akumulatorów
        3 szt.
        Czas ładowania
        2  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.)
        8 + 24  godziny
        Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.)
        12 + 36  godziny
        Szybki czas ładowania
        10 mins for 2 hrs
        Typ akumulatora (etui do ładowania)
        Lithium Polymer (built-in)
        Typ akumulatora (element douszny)
        Lithium Polymer (built-in)
        Waga akumulatora (całkowita)
        13.27  g
        Pojemność akumulatora (obudowa)
        600  mAh
        Pojemność akumulatora (element douszny)
        60  mAh

      • Wymiary opakowania

        Wysokość
        10.9  cm
        Rodzaj opakowania
        Karton
        Typ ułożenia półki
        Zawieszane
        Szerokość
        9.6  cm
        Głębokość
        3.55  cm
        Liczba produktów w zestawie
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Waga brutto
        0.093  kg
        Waga netto
        0.066  kg
        Waga opakowania
        0.027  kg

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Nasadki
        3 pary (S/M/L)
        Etui do ładowania
        Tak

      • Design

        Kolor
        Biały
        Sposób noszenia
        Dokanałowe
        Element łączący ucho
        Silikon
        Dopasowanie do ucha
        Dokanałowe
        Typ dopasowania do ucha
        Silikonowa końcówka douszna

      • Telekomunikacja

        Mikrofon do rozmów
        3 mics for each side

      • Wymiary

        Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Waga całkowita
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • Funkcje ANC

        Technologia ANC
        Hybrydowe
        Tryb Awareness
        Tak
        Adaptacyjna technologia ANC
        Tak
        Mikrofon do ANC
        2 mikrofony
        ANC (aktywna redukcja szumów)
        Tak

      • Asystent głosowy

        Zgodność z asystentem głosowym
        • Apple Siri
        • Asystent Google
        Aktywacja asystenta głosowego
        Wielofunkcyjny dotyk
        Obsługa asystenta głosowego
        Tak

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 57% poliwęglanu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

