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TAT3508WT/00
Naturalny dźwięk
Redukcja szumów
Wyraźniejsze rozmowy w podróży
Dźwięk Bluetooth LE*
Funkcja redukcji szumów wycisza zewnętrzny hałas, np. wiatr, aby można było skupić się na muzyce lub rozmowie. Pozostaw ją w trybie automatycznym lub skorzystaj z aplikacji Philips Headphones, aby ją dostosować. Chcesz lepiej słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie? Dotknij słuchawkę, aby włączyć tryb Awareness.
Podczas rozmowy dedykowany mikrofon odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi stojących obok Ciebie!
Te słuchawki współpracują z urządzeniami obsługującymi dźwięk Bluetooth LE i kodek LC3*, zapewniając stabilne połączenie i zauważalnie lepszy dźwięk. Dźwięk zachowuje swoją moc przy strumieniowym przesyłaniu muzyki czy odbieraniu połączeń w terenie zabudowanym, a podczas oglądania filmów czy grania nie występują żadne opóźnienia.*
3.8
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
dobromir007
11/04/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Zalety
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Zalety
bateria, muzyka
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Zalety
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.