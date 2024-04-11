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  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
  • Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAT3508WT/00

3.8
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień
Zawsze działaj! Te słuchawki bezprzewodowe true wireless z redukcją szumów brzmią świetnie i redukują szum wiatru. Możesz zanurzyć się w muzyce i cieszyć się wyraźnymi rozmowami w podróży. Wsuń etui z ładowarką do kieszeni i zacznij dzień.
Poznaj wszystkie korzyści

Od muzyki po rozmowy, płyń przez swój dzień

  • Naturalny dźwięk

  • Redukcja szumów

  • Wyraźniejsze rozmowy w podróży

  • Dźwięk Bluetooth LE*

Zawsze słysz muzykę. Redukcja szumów

Zawsze słysz muzykę. Redukcja szumów

Funkcja redukcji szumów wycisza zewnętrzny hałas, np. wiatr, aby można było skupić się na muzyce lub rozmowie. Pozostaw ją w trybie automatycznym lub skorzystaj z aplikacji Philips Headphones, aby ją dostosować. Chcesz lepiej słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie? Dotknij słuchawkę, aby włączyć tryb Awareness.

Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłyszą Ciebie, a nie hałas

Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłyszą Ciebie, a nie hałas

Podczas rozmowy dedykowany mikrofon odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi stojących obok Ciebie!

Lepsza łączność i dźwięk. Bluetooth nowej generacji*

Lepsza łączność i dźwięk. Bluetooth nowej generacji*

Te słuchawki współpracują z urządzeniami obsługującymi dźwięk Bluetooth LE i kodek LC3*, zapewniając stabilne połączenie i zauważalnie lepszy dźwięk. Dźwięk zachowuje swoją moc przy strumieniowym przesyłaniu muzyki czy odbieraniu połączeń w terenie zabudowanym, a podczas oglądania filmów czy grania nie występują żadne opóźnienia.*

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Zalety

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Zalety

bateria, muzyka

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Zalety

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.