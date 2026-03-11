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Golarka seria 5000X Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Golarka seria 5000XGolarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

X5004/00

Golarka seria 5000X Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 2.6 MB
  • 11 March 2026

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 668.7 kB
  • 17 December 2024

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