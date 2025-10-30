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Czujnik Power Adapt
Powłoka ochronna SkinGlide
Elastyczna głowica goląca 360°
Inteligentny czujnik zarostu sprawdza gęstość włosków 250 razy na sekundę i automatycznie dostosowuje moc cięcia podczas golenia. Zapewnia to bezproblemowe, delikatne golenie i stałą skuteczność w przypadku zróżnicowanej gęstości zarostu.
Bardziej komfortowe golenie. Powłoka ochronna SkinGlide z 250 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy polepsza o 30%** ślizganie się po skórze, aby zmniejszyć tarcie i zminimalizować podrażnienia.
Gdy skóra wymaga dodatkowej pielęgnacji, wybierz tryb Sensitive. Został on zaprojektowany, aby zapewnić wygodniejsze golenie podczas codziennego użytkowania.
4.7
z 5
96
Opinie
96%
poleca ten produkt
barticom
30/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt to strzał w 10 i must have!
Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.
Zalety
Wykonanie, precyzja, efekt końcowy
Wady
brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Brodacz34
28/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka Philips Skin protect
Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Michal____93
06/05/2024
Polska
Część promocji
Wygodna na dłuższe podróże
Łatwe ładowanie poprzez usb - wystarczy wziąć w podróż tylko przewód. Golarka dzięki trzem głowicom szybko robi robotę.
Zalety
Łatwa w czyszczeniu, potrójna głowica, ładowanie USB
Wady
Brak trymera
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
W porównaniu z serią Philips S3000