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  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
  • Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*

Shaver series 5000XGolarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

XP521/03

4.7
| (96) Opinie | 96% poleca ten produkt
Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*
Dokładne golenie zapewnia dodatkową ochronę skóry każdego dnia. Golarka Philips serii 5000X z trybem Sensitive i technologią SkinIQ pomaga zminimalizować podrażnienia, zapewniając wygodniejsze golenie, zwłaszcza gdy skóra wymaga dodatkowej pielęgnacji.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Z technologią SkinIQ

Dokładne golenie i dodatkowa ochrona skóry*

  • Czujnik Power Adapt

  • Powłoka ochronna SkinGlide

  • Elastyczna głowica goląca 360°

Dopasowuje się do gęstości zarostu, aby ułatwić golenie

Dopasowuje się do gęstości zarostu, aby ułatwić golenie

Inteligentny czujnik zarostu sprawdza gęstość włosków 250 razy na sekundę i automatycznie dostosowuje moc cięcia podczas golenia. Zapewnia to bezproblemowe, delikatne golenie i stałą skuteczność w przypadku zróżnicowanej gęstości zarostu.

O 30% gładszy poślizg na skórze**

O 30% gładszy poślizg na skórze**

Bardziej komfortowe golenie. Powłoka ochronna SkinGlide z 250 000 mikrokoralików na centymetr kwadratowy polepsza o 30%** ślizganie się po skórze, aby zmniejszyć tarcie i zminimalizować podrażnienia.

Włącz tryb Sensitive, aby zwiększyć wygodę golenia

Gdy skóra wymaga dodatkowej pielęgnacji, wybierz tryb Sensitive. Został on zaprojektowany, aby zapewnić wygodniejsze golenie podczas codziennego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

96

Opinie

96%

poleca ten produkt

2

30/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt to strzał w 10 i must have!

Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.

Zalety

Wykonanie, precyzja, efekt końcowy

Wady

brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka Philips Skin protect

Super golarka bardzo dobrze radzi sobie z trzydniowym zarostem goli w trudno dostępnych miejscach dzięki ruchomej głowicy nie podrażnia jest cicha możliwość golenia na mokro polecam serdecznie to już druga golarka Philips w moim posiadaniu mam nadzieję że nie ostatnia

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/05/2024

Polska

Polska

Wygodna na dłuższe podróże

Łatwe ładowanie poprzez usb - wystarczy wziąć w podróż tylko przewód. Golarka dzięki trzem głowicom szybko robi robotę.

Zalety

Łatwa w czyszczeniu, potrójna głowica, ładowanie USB

Wady

Brak trymera

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. W porównaniu z serią Philips S3000