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Shaver series 5000X Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
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XP521/03
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Instrukcja obsługi
Wszystko (2)
Z którymi golarkami jest zgodna kostka Philips UV Cube?
Czego mogę używać do ładowania urządzeń firmy Philips przez USB?
Przewód USB
ShaverRegulowana golarka do brody 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Trymer do przycinania włosów w nosie
Shaver Etui
Zasilacz ścienny USB HQ87
Golarka jest nadal mokra po użyciu kostki Philips UV Cube
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