W niektórych najnowszych modelach golarek, jako przypomnienie o czyszczeniu, pod niebieską ikoną w kształcie banana wyświetlane są 3 krople łez, które stanowią wskaźnik konieczności czyszczenia.

Po wyłączeniu golarki zaczynają migać trzy krople, co przypomina o konieczności wyczyszczenia golarki za pomocą saszetki Quick Clean Pod.

Jeśli te wskaźniki świecą w sposób ciągły, oznacza to, że trwa program czyszczenia.

W przypadku wyjęcia golarki z saszetki Philips Quick Clean Pod lub naciśnięcia wyłącznika podczas programu czyszczenia, 3 krople zaczynają migać szybko, co oznacza, że proces czyszczenia został przerwany przed zakończeniem.

Aby kontynuować program czyszczenia, umieść golarkę z powrotem w saszetce czyszczącej w ciągu 4 sekund. Po upływie tego czasu należy ponownie uruchomić program czyszczący, naciskając wyłącznik golarki.