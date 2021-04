Aby dowiedzieć się, jak należy czyścić golarkę Philips, zapoznaj się z instrukcjami zamieszczonymi poniżej, właściwymi dla danej golarki. Przed przystąpieniem do czyszczenia golarki upewnij się, że jest wodoodporna, sprawdzając, czy na jej tylnej części znajduje się symbol kranu lub wanny. Zalecamy czyszczenie golarki po każdym goleniu w celu zapewnienia jej optymalnego działania. Na niektórych modelach golarek można zobaczyć migający symbol powiadomienia, przypominający o konieczności jej wyczyszczenia. Dokładne instrukcje dotyczące czyszczenia posiadanego modelu golarki można znaleźć w instrukcji obsługi.

Aby dowiedzieć się, jak należy czyścić golarkę Philips, zapoznaj się z instrukcjami zamieszczonymi poniżej, właściwymi dla danej golarki. Przed przystąpieniem do czyszczenia golarki upewnij się, że jest wodoodporna, sprawdzając, czy na jej tylnej części znajduje się symbol kranu lub wanny. Zalecamy czyszczenie golarki po każdym goleniu w celu zapewnienia jej optymalnego działania. Na niektórych modelach golarek można zobaczyć migający symbol powiadomienia, przypominający o konieczności jej wyczyszczenia. Dokładne instrukcje dotyczące czyszczenia posiadanego modelu golarki można znaleźć w instrukcji obsługi.

Obejrzyj film poniżej, aby uzyskać informacje na temat czyszczenia. Ten film należy dotyczy modeli: S1000, S3000 i S6000, a także do niektórych nowych golarek z serii S5000, S7000 i S9000 od roku produkcji 2020.

Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.

Delikatnie strząśnij nadmiar wody z golarki i poczekaj, aż wyschnie. Nidy nie wycieraj głowicy golącej ręcznikiem ani chusteczką, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

Płucz górną część głowicy golącej pod ciepłą, bieżącą wodą przez co najmniej 30 sekund. Po wyschnięciu załóż ją z powrotem na głowicę golącą.

Po wyschnięciu przymocuj głowicę golącą z powrotem do golarki Philips.

Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć górną część głowicy golącej i zdejmij ją z głowicy. Opłucz tę część pod wodą. Gdy będzie czysta i sucha, nałóż ją na głowicę golącą, naciskając delikatnie do momentu, aż usłyszysz kliknięcie.

Czyszczenie nakładanych nasadek golarek Philips