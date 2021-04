Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?

Aby uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Poczekaj, aż skóra przyzwyczai się go golarki Nowi użytkownicy golarki Philips powinni pamiętać, że skóra potrzebuje czasu, aby przystosować się do golarki elektrycznej. Oznacza to, że na początku użytkowania skóra może być nieznacznie podrażniona. Przyzwyczajenie się do golarki Philips nie powinno zająć więcej niż 2–3 tygodnie.



Aby zminimalizować podrażnienia skóry, można skorzystać z kremu nawilżającego lub płynu po goleniu.

Przed goleniem przytnij długi zarost Golenie długiego zarostu może być niekomfortowe i prowadzić do podrażnień skóry.



W przypadku gęstego zarostu lub jeśli od ostatniego golenia upłynęło co najmniej kilka dni, zalecane jest przycięcie zarostu przed rozpoczęciem golenia. Dzięki temu golenie trwa krócej.



Niektóre golarki firmy Philips są wyposażone w nasadkę do przycinania, którą można wykorzystać do przycięcia zarostu. W przeciwnym wypadku należy skorzystać ze zwykłego trymera.

Postępuj ostrożnie Podczas golenia należy zachować ostrożność, zwłaszcza w przypadku wrażliwej skóry podatnej na podrażnienia. Nie przyciskaj golarki zbyt mocno do skóry. Należy delikatnie dociskać urządzenie do skóry, co sprawia, że włosy stają pionowo i łatwiej je ogolić.



Delikatny nacisk zmniejsza również tarcie między golarką a skórą, zwiększając komfort użytkowania.

Wskazówki dotyczące golenia na mokro Przed każdym goleniem umyj twarz wodą i mydłem

Użyj swojego ulubionego żelu lub ulubionej pianki do golenia

Rozpocznij golenie od wykonywania golarką ruchów okrężnych. Dzięki temu wszystkie włosy rosnące w różnych kierunkach zostaną usunięte. Podczas korzystania z golarki Philips z użyciem pianki lub żelu do golenia należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: