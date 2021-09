Wskazówki dotyczące szczotkowania to funkcja dostępna tylko dla użytkowników DiamondClean Smart lub FlexCare Platinum Connected. Ta funkcja wyświetla wskazówki dotyczące szczotkowania zębów, zapewniając najlepsze rezultaty dla zdrowia jamy ustnej.



Wskazówki zaczynają się od górnych zębów po prawej stronie i kończą na dolnych zębach po prawej stronie. Sekcje uaktywniają się w ustalonej sekwencji. Podczas szczotkowania aplikacja może wykryć, czy szczotkujesz zęby od zewnątrz czy od wewnątrz. Wykrywa to sprawdzając, czy główka szczoteczki jest skierowana do Ciebie, czy w przeciwną stronę. Wskazówki mają na celu nakłonienie do równego szczotkowania wewnętrznej i zewnętrznej części każdej sekcji.

Uwaga: aplikacja Sonicare nie zlokalizuje pozycji szczotkowania. Jest to przewodnik – aplikacja pokazuje, gdzie należy szczotkować.

Uwaga: regularnie aktualizujemy oprogramowanie aplikacji. W przypadku występowania problemów, odinstaluj aplikację i pobierz najnowszą jej wersję ze sklepu

App Store

lub

Google Play Store