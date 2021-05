Szczoteczka do zębów Philips Sonicare ExpertClean monitoruje zużycie inteligentnej główki szczoteczki. Monitoruje to na podstawie: * ogólnego nacisku stosowanego podczas szczotkowania, * całkowitego czasu szczotkowania z użyciem główki. Gdy główka szczoteczki nie jest już wydajna lub jest zużyta, ikona przypomnienia o wymianie główki szczoteczki na rączce miga na pomarańczowo. Oznacza to, że zaleca się wymianę główki szczoteczki.