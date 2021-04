Saszetka Quick Clean Pod

Tylko golarki wyposażone w saszetkę Quick Clean Pod w opakowaniu są zgodne z tym systemem. Aby szybko sprawdzić, czy golarka jest zgodna z saszetką Quick Clean Pod, obróć ją spodem do góry i naciśnij wyłącznik. Jeśli wskaźnik konieczności czyszczenia (3 kropki) zaświeci się, oznacza to, że do czyszczenia golarki można użyć saszetki Quick Clean Pod. W chwili obecnej numery modeli wyposażone w saszetkę Quick Clean Pod to:

S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.