Kiedy należy wymienić wkład czyszczący

Zalecamy wymianę wkładu czyszczącego systemu czyszczącego golarki Philips, gdy stacja do czyszczenia na to wskaże lub gdy nie jesteś już zadowolony z wydajności czyszczenia systemu.



W przypadku systemu SmartClean na urządzeniu będzie migać pomarańczowy symbol strzałki. W przypadku saszetki Quick Clean Pod pojawi się mała ikona w kształcie okna (patrz rysunek).



Jeśli korzystasz z systemu czyszczenia co tydzień, płyn czyszczący we wkładzie powinien wystarczyć na trzy miesiące. Jeśli korzystasz z urządzenia częściej, wkład należy wymienić szybciej, prawdopodobnie w ciągu miesiąca.



Wkład czyszczący Philips zawiera specjalny płyn czyszczący opracowany z myślą o tym urządzeniu. Nie należy ponownie napełniać wkładu środkami czyszczącymi innego rodzaju. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby kupić wkłady wymienne do systemu czyszczącego Philips, odwiedź nasz sklep internetowy.