Akumulator wewnątrz szczoteczki do zębów Sonicare 9900 Prestige nie podlega wymianie. W przypadku konieczności pozbycia się szczoteczki do zębów Sonicare 9900 Prestige, wykwalifikowany specjalista może wyjąć akumulator w celu poddania go recyklingowi. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy samodzielnych prób wyjmowania akumulatora w domu.Instrukcje dla wykwalifikowanych specjalistów dotyczące bezpiecznego wyjmowania wbudowanego akumulatora można znaleźć tutaj