Szczoteczka do zębów Sonicare mierzy ruch podczas szczotkowania zębów, aby poinformować o szorowaniu, które może być szkodliwe dla zębów i dziąseł. Jeśli podczas mycia zębów regularnie dochodzi do szorowania, aplikacja zaleci włączenie tej funkcji.



Po włączeniu wskaźnik na podstawie uchwytu będzie miał bursztynowy kolor, a szczoteczka będzie wibrować w inny sposób. Światło i wibracje powrócą do normalnego stanu po zaprzestaniu szorowania.



Uwaga: ta funkcja nie jest automatycznie włączona. Aby ją włączyć zapoznaj się z częścią „Jak włączyć i wyłączyć funkcję informacji zwrotnych dotyczących szorowania”? w części z najczęściej zadawanymi pytaniami.