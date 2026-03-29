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  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok
  • Czyste i jasne światło pokonuje mrok

Xenon WhiteVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

42403WHV2S1

4.3
| (31) Opinie
Czyste i jasne światło pokonuje mrok
Lampy ksenonowe Philips WhiteVision gen2 zapewniają efekt intensywnego, białego światła i emitują jaśniejsze, bardziej równomierne białe światło podczas jazdy. To znakomite uzupełnienie reflektorów ksenonowych, dopasowane do wyglądu źródeł światła LED pojazdu.
Poznaj wszystkie korzyści

Intensywne, bielsze światło poprawia koncentrację kierowcy

Czyste i jasne światło pokonuje mrok

  • Rodzaj źródła światła: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Źródło białego światła najwyższej jakości, doskonale pasujące do innych źródeł światła LED w Twoim samochodzie

Lampy ksenonowe Philips WhiteVision 2. generacji to doskonały wybór dla kierowców, którym zależy na strumieniu wyrazistego białego światła zbliżonego do światła LED. Lampy ksenonowe WhiteVision mają taką samą temperaturę barwową jak źródła światła LED i stanowią znaczące ulepszenie ksenonowego oświetlenia głównego.

Strumień wyraźnego, czystego, białego światła rozprasza mrok

Lampy ksenonowe Philips WhiteVision o temperaturze barwowej sięgającej 5000 K oświetlają drogę strumieniem jasnego, czystego, białego światła, które rozprasza mrok. Zamiast z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, możesz cieszyć się bezpieczniejszą i przyjemniejszą podróżą. Dzięki oświetleniu samochodowemu Philips jazda w nocy nigdy już nie będzie stanowić problemu.

Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę

Możliwość szybkiego zauważenia i odczytania oznaczeń drogowych jest kluczowa podczas jazdy w ciemności. Lampy ksenonowe WhiteVision zapewniają intensywne, jednolite białe światło. W połączeniu z wysoką temperaturą barwową daje ono większy kontrast i lepsze odbicie od osób i przedmiotów, zapewniając przyjemniejszą i bardziej bezpieczną podróż. Faktem jest, że wiele wypadków wynika ze zmęczenia i dekoncentracji kierowców. To bielsze światło pomoże Ci utrzymać koncentrację i czujność na drodze w nocy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie