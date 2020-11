Produkty marki Philips są najchętniej wybierane przez wszystkich najważniejszych producentów samochodów

Firma Philips jest znana z zaawansowanego technologicznie oświetlenia samochodowego oraz wprowadzania innowacji, które stały się standardem w nowoczesnych pojazdach. Co drugi samochód w Europie i a co trzeci na świecie wyposażony jest w źródła światła firmy Philips, co stawia ją wśród firm wybieranych w pierwszym rzędzie przez producentów samochodów.