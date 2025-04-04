Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd. Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd. Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd.
      Energy Label Europe G etykieta energetyczna
      Aby uzyskać więcej informacji, pobierz: etykieta energetyczna (PDF 201.0KB)

      OLED Telewizor 4K Ambilight

      55OLED810/12

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny
      1 nagroda

      Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd.

      Ten zaawansowany telewizor OLED z technologią Ambilight pozwala na przepływ piękna. Od minimalistycznego wzornictwa i realistycznego obrazu po zaskakująco kinowy dźwięk, będziesz zachwycony. Wciągająca blask Ambilight sprawia, że wszystko wydaje się większe i więcej... WOW!

      Zobacz wszystkie korzyści

      Dostępne warianty:

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Ambilight

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      OLED
      - {discount-value}

      OLED

      Telewizor 4K Ambilight

      łącznie

      recurring payment

      Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd.

      • Telewizor 139 cm (55") AMBILIGHT
      • 4K OLED. 144 Hz
      • Procesor P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Vision i Dolby Atmos
      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.

      Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.

      Jasny ekran OLED. Realistyczny obraz w każdym świetle

      Jasny ekran OLED. Realistyczny obraz w każdym świetle

      Realistyczny obraz tego jasnego telewizora OLED zawsze wygląda znakomicie, nawet jeśli jest oglądany pod kątem. Wszelkie zmiany oświetlenia w pomieszczeniu są automatycznie kompensowane: niezależnie od tego, co oglądasz, czernie wyglądają na czarne (nie szare), a nawet najmniejsze szczegóły będą wyskakiwać z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.

      Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z technologią AI.

      Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z technologią AI.

      Procesor P5 Philips z technologią AI zapewnia obraz tak realistyczny, że czujesz się jego częścią. Zaawansowany algorytm AI przetwarza obrazy w sposób podobny do ludzkiego mózgu. Bez względu na to, co oglądasz, zapewnia on wszystkie szczegóły, kontrast, bogate kolory i płynny ruch.

      Kinowe doznania przy każdym oglądaniu i graniu

      Kinowe doznania przy każdym oglądaniu i graniu

      Oglądaj z zapartym tchem! Dzięki Dolby Vision zobaczysz wizję filmu, którą chciał Ci przedstawić reżyser, koniec z niezadowalającymi scenami, które są zbyt słabo oświetlone! Od filmów po gry, przywitaj się z każdym wspaniałym szczegółem.

      Immersyjna technologia dźwięku przestrzennego

      Immersyjna technologia dźwięku przestrzennego

      Kompatybilność z Dolby Atmos i DTS:X wynosi możliwości dźwiękowe tego telewizora na wyższy poziom, w każdym pomieszczeniu. Najnowsze filmy, gry, największe wydarzenia sportowe: dzięki efektom dźwiękowym, rozbrzmiewającym nad Tobą i wokół Ciebie, poczujesz się, jakbyś był(-a) w samym środku akcji.

      Doskonały dźwięk każdej oglądanej rozrywki na telewizorze. Silnik IntelliSound

      Doskonały dźwięk każdej oglądanej rozrywki na telewizorze. Silnik IntelliSound

      Dzięki naszemu wbudowanemu silnikowi IntelliSound telewizor Ambilight może wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby zapewnić najlepszy możliwy dźwięk!Niezależnie od tego, czy chodzi o programy i filmy, muzykę, czy treści zawierające dużo mowy, takie jak wiadomości, telewizor automatycznie zoptymalizuje ustawienia. Nie chcesz korzystać z AI? Możesz także ręcznie wybrać wstępnie ustawione style dźwięku lub samodzielnie dostosować ustawienia.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.

      Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

      Total Gaming Solution. Ekscytująca rozgrywka dla każdego gracza

      Total Gaming Solution. Ekscytująca rozgrywka dla każdego gracza

      HDMI 2.1, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz i bardzo niskie opóźnienie wejścia. Zarówno dla gry niezależnej czy tytułu AAA, telewizor Ambilight zapewnia parametry, których potrzebujesz, aby grać tak, jak chcesz! Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, Game Bar 2.0 pozwala dostosować Twój sposób gry oraz możesz podłączyć kontroler Bluetooth do grania w chmurze. Gracze PC mogą również cieszyć się 144 Hz VRR przez HDMI.

      Łączność z inteligentnymi sieciami domowymi, asystentami głosowymi i nie tylko

      Łączność z inteligentnymi sieciami domowymi, asystentami głosowymi i nie tylko

      Pełna kompatybilność z systemami Matter ułatwia integrację telewizora 4K Ambilight z istniejącą siecią inteligentnego domu. Za pomocą pilota do telewizora można również sterować dekoderem telewizji satelitarnej lub kablowej i aktywować aplikację Google Assistant. Telewizor jest kompatybilny z urządzeniami obsługującymi Alexę i Apple AirPlay.

      Przemyślana konstrukcja i odpowiedzialne opakowanie

      Elegancki ekran bez ramki wygląda wyrafinowanie w każdym pomieszczeniu — a Ambilight tworzy hipnotyzujące nastrojowe oświetlenie, gdy ekran jest wyłączony. Smukły metalowy pilot do telewizora ładuje się bezprzewodowo i ma podświetlenie aktywowane ruchem. Nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze z recyklingu.

      Specyfikacja techniczna

      • Ambilight

        Funkcje Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Tryb gry
        • Tryb muzyki
        • Dostosowywanie się do koloru ściany
        Wersja Ambilight
        3-stronny

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cale)
        55  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        139  cm
        Wyświetlacz
        4K Ultra HD OLED
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160 pikseli
        Natywna częstotliwość odświeżania
        120  Hz
        Silnik graficzny
        Procesor P5 AI Perfect Picture
        Funkcje poprawy obrazu
        • Automatyczny tryb filmu i filmowca
        • Calman
        • Calman Autocal Ready i ręczna kalibracja
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Tryb filmowca
        • Gra
        • Kino domowe
        • Wbudowane MEMC / FRC
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Własne
        • Perfect Natural Motion
        Zmienna częstotliwość odświeżania
        144 Hz

      • Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

        Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Wskaźnik siły sygnału
        Tak
        Telegazeta
        Telegazeta Hypertext (1000 stron)
        Obsługa HEVC
        Tak

      • Smart TV

        Aplikacje SmartTV*
        • Filmy Amazon Prime
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Aplikacja NFT*
        • YouTube
        System operacyjny
        Google TV™
        Dostępna pamięć flash*
        32 GB

      • Funkcje technologii Smart TV

        Telewizor interaktywny
        HbbTV
        Sterowanie głosowe*
        • Pilot z mikrofonem
        • Współpraca z usługą Alexa.
        • Hej, Google
        Funkcja Smart Home
        • Control4
        • MATTER
        • Obsługa Apple Home
        Pasek kontroli do gier
        Gamebar 2.0
        Obsługa TTS
        Tak

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzane formaty wideo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Odtwarzane formaty muzyki
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Obsługiwane formaty napisów
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formaty odtwarzania obrazu
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Dźwięk

        Audio
        2.1-kanałowy
        Moc wyjściowa (RMS)
        Moc wyjściowa: 70 W (RMS)
        Konfiguracja głośników
        4 głośniki średniotonowe 10 W, głośnik niskotonowy 30 W
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Funkcje poprawy dźwięku
        • Korektor A.I.
        • Tryb AI
        • Tryb AVL
        • Wyraźne dialogi
        • Dialogi
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Rozrywka
        • Profil słuchowy
        • Muzyka
        • Tryb nocny
        • Oryginalny
        • Własne
        • Muzyka przestrzenna
        Funkcje słuchawek
        Dolby Atmos dla słuchawek
        Główny głośnik
        2-kierunkowy średni głośnik + głośnik wysokotonowy
        Głośnik niskotonowy
        Potrójny pierścień balansu Quad PR

      • Łączność WiFi

        Liczba wejść HDMI
        4
        Funkcje HDMI
        • 4K
        • Zwrotny kanał audio (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        • Przesyłanie wiązki pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        • Tryb gotowości
        Liczba wejść USB
        2
        Połączenie bezprzewodowe
        • Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ax 2 × 2
        • Bluetooth 5.2
        • Obsługa Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Tak — wszystkie wejścia HDMI
        HDMI ARC
        Tak, przez złącze HDMI2
        Funkcje HDMI 2.1
        • eARC przez HDMI 2
        • Obsługa eARC/VRR/ALLM
        • Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
        EasyLink 2.0
        • Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora
        • HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

      • Obsługiwane funkcje wideo HDMI

        HDMI 1/2
        • Przepustowość łącza HDMI 2.1 48 Gb/s
        • do 4K 144 Hz
        Gry
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Zgodność z technologią Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        Nagrywarka z dyskiem twardym
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Karta energetyczna UE

        Numery rejestracyjne EPREL
        2294060
        Klasa energetyczna dla SDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR
        84  kWh/1000 godz.
        Klasa energetyczna dla HDR
        G
        Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR
        112  kWh/1000 godz.
        Pobór mocy w trybie wyłączenia
        n.d.
        Tryb gotowości w sieci
        2.0  W
        Wykorzystana technologia panelu
        OLED

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Zegar automatycznego wyłączania
        • Tryb Eco
        • Czujnik światła
        • Wyłączanie obrazu (dla radia)

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • 1× kabel USB-C do ładowania pilota zdalnego sterowania
        • Przewód zasilający
        • Pilot z bezprzewodowym ładowaniem
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Podstawa na biurko

      • Design

        Kolor telewizora
        Metalowa ramka
        Pionowa konstrukcja
        Metalowa chromowana podstawa centralna

      • Wymiary

        Odległość między 2 podstawami
        500  mm
        Zgodny uchwyt ścienny
        300 x 300 mm
        Telewizor bez podstawy (szer. × wys. × gł.)
        1226 x 708 x 68 mm
        Telewizor z podstawą (szer. × wys. × gł.)
        1226 x 773 x 230 mm
        Karton opakowania (szer. × wys. × gł.)
        1460 x 860 x 160 mm
        Waga telewizora bez podstawy
        17,14 kg
        Waga telewizora z podstawą
        20,6 kg
        Waga wraz z opakowaniem
        25 kg

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Nagrody

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
      • Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
      • Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
      • Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
      • Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
      • Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
      • Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
      • Dostępność i funkcjonalność usług sterowania głosowego różni się w zależności od kraju i języka.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
      • Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
      • Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.
      • VRR 144 Hz HDMI, G-sync i FreeSync są osiągalne podczas grania na komputerze stacjonarnym podłączonym do telewizora OLED za pośrednictwem złącza HDMI
      • Matter / Control4: ta funkcja będzie dostępna w 2025 roku poprzez aktualizację oprogramowania.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.