Jasny ekran OLED. Realistyczny obraz w każdym świetle

Realistyczny obraz tego jasnego telewizora OLED zawsze wygląda znakomicie, nawet jeśli jest oglądany pod kątem. Wszelkie zmiany oświetlenia w pomieszczeniu są automatycznie kompensowane: niezależnie od tego, co oglądasz, czernie wyglądają na czarne (nie szare), a nawet najmniejsze szczegóły będą wyskakiwać z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.