Ten zaawansowany telewizor OLED z technologią Ambilight pozwala na przepływ piękna. Od minimalistycznego wzornictwa i realistycznego obrazu po zaskakująco kinowy dźwięk, będziesz zachwycony. Wciągająca blask Ambilight sprawia, że wszystko wydaje się większe i więcej... WOW!
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Niewiarygodny realizm. Wspaniały wygląd.
Telewizor 194 cm (77") AMBILIGHT
4K OLED. 144 Hz
Procesor P5 AI Perfect Picture
Dolby Vision i Dolby Atmos
Zanurz się w tym, co kochasz. Telewizor Ambilight.
Telewizory z funkcją Ambilight to jedyne telewizory z wbudowanym oświetleniem LED za ekranem, które reaguje na to, co oglądasz, zanurzając Cię w aureoli kolorowego światła. Twój telewizor wydaje się większy, a Ty bardziej zagłębiasz się w swoje ulubione programy, filmy i gry.
Jasny ekran OLED. Realistyczny obraz w każdym świetle
Realistyczny obraz tego jasnego telewizora OLED zawsze wygląda znakomicie, nawet jeśli jest oglądany pod kątem. Wszelkie zmiany oświetlenia w pomieszczeniu są automatycznie kompensowane: niezależnie od tego, co oglądasz, czernie wyglądają na czarne (nie szare), a nawet najmniejsze szczegóły będą wyskakiwać z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.
Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z technologią AI.
Procesor P5 Philips z technologią AI zapewnia obraz tak realistyczny, że czujesz się jego częścią. Zaawansowany algorytm AI przetwarza obrazy w sposób podobny do ludzkiego mózgu. Bez względu na to, co oglądasz, zapewnia on wszystkie szczegóły, kontrast, bogate kolory i płynny ruch.
Kinowe doznania przy każdym oglądaniu i graniu
Oglądaj z zapartym tchem! Dzięki Dolby Vision zobaczysz wizję filmu, którą chciał Ci przedstawić reżyser, koniec z niezadowalającymi scenami, które są zbyt słabo oświetlone! Od filmów po gry, przywitaj się z każdym wspaniałym szczegółem.
Immersyjna technologia dźwięku przestrzennego
Kompatybilność z Dolby Atmos i DTS:X wynosi możliwości dźwiękowe tego telewizora na wyższy poziom, w każdym pomieszczeniu. Najnowsze filmy, gry, największe wydarzenia sportowe: dzięki efektom dźwiękowym, rozbrzmiewającym nad Tobą i wokół Ciebie, poczujesz się, jakbyś był(-a) w samym środku akcji.
Doskonały dźwięk każdej oglądanej rozrywki na telewizorze. Silnik IntelliSound
Dzięki naszemu wbudowanemu silnikowi IntelliSound telewizor Ambilight może wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby zapewnić najlepszy możliwy dźwięk!Niezależnie od tego, czy chodzi o programy i filmy, muzykę, czy treści zawierające dużo mowy, takie jak wiadomości, telewizor automatycznie zoptymalizuje ustawienia. Nie chcesz korzystać z AI? Możesz także ręcznie wybrać wstępnie ustawione style dźwięku lub samodzielnie dostosować ustawienia.
Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.
Total Gaming Solution. Ekscytująca rozgrywka dla każdego gracza
HDMI 2.1, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz i bardzo niskie opóźnienie wejścia. Zarówno dla gry niezależnej czy tytułu AAA, telewizor Ambilight zapewnia parametry, których potrzebujesz, aby grać tak, jak chcesz! Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, Game Bar 2.0 pozwala dostosować Twój sposób gry oraz możesz podłączyć kontroler Bluetooth do grania w chmurze. Gracze PC mogą również cieszyć się 144 Hz VRR przez HDMI.
Łączność z inteligentnymi sieciami domowymi, asystentami głosowymi i nie tylko
Pełna kompatybilność z systemami Matter ułatwia integrację telewizora 4K Ambilight z istniejącą siecią inteligentnego domu. Za pomocą pilota do telewizora można również sterować dekoderem telewizji satelitarnej lub kablowej i aktywować aplikację Google Assistant. Telewizor jest kompatybilny z urządzeniami obsługującymi Alexę i Apple AirPlay.
Przemyślana konstrukcja i odpowiedzialne opakowanie
Elegancki ekran bez ramki wygląda wyrafinowanie w każdym pomieszczeniu — a Ambilight tworzy hipnotyzujące nastrojowe oświetlenie, gdy ekran jest wyłączony. Smukły metalowy pilot do telewizora ładuje się bezprzewodowo i ma podświetlenie aktywowane ruchem. Nasze opakowanie wykorzystuje karton z recyklingu z certyfikatem FSC, a wkładki są drukowane na papierze z recyklingu.
Specyfikacja techniczna
Ambilight
Funkcje Ambilight
Ambilight Suite
Tryb gry
Tryb muzyki
Dostosowywanie się do koloru ściany
Wersja Ambilight
3-stronny
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cale)
77
cali
Przekątna ekranu (cm)
194
cm
Wyświetlacz
4K Ultra HD OLED
Rozdzielczość panelu
3840 x 2160 pikseli
Natywna częstotliwość odświeżania
144
Hz
Silnik graficzny
Procesor P5 AI Perfect Picture
Funkcje poprawy obrazu
Automatyczny tryb filmu i filmowca
Calman
Calman Autocal Ready i ręczna kalibracja
Crystal Clear
ECO
Tryb filmowca
Gra
Kino domowe
Wbudowane MEMC / FRC
Micro Dimming Perfect
Monitor
Własne
Perfect Natural Motion
Zmienna częstotliwość odświeżania
144 Hz
Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza
Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
