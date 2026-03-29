Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
85126SYC1
Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
Lampy ksenonowe Philips LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją. Wystarczy zarejestrować ich zakup online, aby przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata za darmo. Możesz się czuć bezpiecznie przez kolejnych 7 lat.
Rodzaj źródła światła: D2R
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Lampy ksenonowe Philips LongerLife gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Automatycznie objęte są 4-letnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.
Lampy ksenonowe LongerLife charakteryzują się większą żywotnością niż jakiekolwiek inne lampy ksenonowe marki Philips. Aby zapewnić sobie spokój i komfort, można bezpłatnie przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i wykonać 3 proste czynności: 1. Najpierw należy się upewnić, że zakupiony produkt jest oryginalnym produktem marki Philips, sprawdzając naklejkę z certyfikatem autentyczności umieszczoną na opakowaniu produktu. 2. Następnie trzeba podać swoje dane i okazać dowód zakupu. 3. Na koniec należy wydrukować i zachować swój certyfikat 7-letniej gwarancji.
Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.
4.3
z 5
47
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26