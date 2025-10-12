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Produkcja zakończona
9005WHVB1
Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.
Rodzaj źródła światła: HB3
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12,8 V, 65 W
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.
Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.
Opinie
W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi
Zastosowanie zależy od typu żarówki