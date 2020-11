Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy

Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7 i HB3) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (* H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)