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Saeco Caffè Selezione Nobile Pakiet powitalny
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CA6810/00
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Ten wyjątkowy pakiet powitalny umożliwia wypróbowanie wszystkich mieszanek Saeco Caffè Selezioni Nobili. Zafunduj sobie najbogatszy smak kawy dzięki połączeniu mieszanki Saeco Caffè Selezioni Nobili i ekspresu Saeco.