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Saeco Caffè Selezione Nobile Pakiet powitalny

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Saeco Caffè Selezione NobilePakiet powitalny

CA6810/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Pakiet powitalny

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ten wyjątkowy pakiet powitalny umożliwia wypróbowanie wszystkich mieszanek Saeco Caffè Selezioni Nobili. Zafunduj sobie najbogatszy smak kawy dzięki połączeniu mieszanki Saeco Caffè Selezioni Nobili i ekspresu Saeco.

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  • 4 April 2024