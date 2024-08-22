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Tacka ociekowa
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CP1138
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Ta tacka ociekowa zbiera pozostałości wody z urządzenia. Można ją łatwo wyjąć i wyczyścić. Jest zgodna z modelami z serii PHILIPS 3000 i 4000.
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