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Tacka ociekowa

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Tacka ociekowa

CP1138

Tacka ociekowa

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Ta tacka ociekowa zbiera pozostałości wody z urządzenia. Można ją łatwo wyjąć i wyczyścić. Jest zgodna z modelami z serii PHILIPS 3000 i 4000.

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  • 22 August 2024

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