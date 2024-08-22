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Przystawka cappucinatore
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CRP993
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Lubisz dobre cappuccino czy latte macchiato? Czarna przystawka cappucinatore pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Pasuje do różnych modeli ekspresów do kawy.
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