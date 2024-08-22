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Przystawka cappucinatore

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Przystawka cappucinatore

CRP993

Przystawka cappucinatore

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Instrukcje oraz dokumentacja

Lubisz dobre cappuccino czy latte macchiato? Czarna przystawka cappucinatore pozwala uzyskać idealnie puszystą piankę. Pasuje do różnych modeli ekspresów do kawy.

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  • 22 August 2024

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