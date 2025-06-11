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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
6 rodzajów napojów
LatteGo
Chromowana czerń
Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.
Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.
Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.
4.8
z 5
97
Opinie
95%
poleca ten produkt
Miichal
11/06/2025
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výrobek funguje
Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.
Zalety
Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe
Wady
Hlučnost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Roman 32
19/04/2025
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ok
Zalety
jednoduchá posluha
Wady
zatím nic.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
P.K.J.
02/02/2024
Česká republika
Jak vyrobit našlehané mleko
I mléko našlehat na kávovaru jde, byť tuto funkci nemá. Stačí při zadávání např. kapučína na kávovaru zvolit, že je káva sypaná (aby se přístrojem nenamlela ) , kávovar vám mléko našlehá do připravené nádoby a tu pak před výdejem vody odebrat.😁
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar
Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.