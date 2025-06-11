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  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
  • Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

Seria 3300W pełni automatyczny ekspres do kawy

EP3347/90

4.8
| (97) Opinie | 95% poleca ten produkt
Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.
Poznaj wszystkie korzyści

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

  • 6 rodzajów napojów

  • LatteGo

  • Chromowana czerń

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.

O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.

Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka

Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka

Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

97

Opinie

95%

poleca ten produkt

11/06/2025

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek funguje

Výrobek skvěle funguje. největší problém bylo vychytat stupeň mletí pro přípravu kávy.

Zalety

Cena, dostupnost náhradních dílu, výběr kafe

Wady

Hlučnost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

19/04/2025

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

ok

Zalety

jednoduchá posluha

Wady

zatím nic.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

02/02/2024

Česká republika

Česká republika

Jak vyrobit našlehané mleko

I mléko našlehat na kávovaru jde, byť tuto funkci nemá. Stačí při zadávání např. kapučína na kávovaru zvolit, že je káva sypaná (aby se přístrojem nenamlela ) , kávovar vám mléko našlehá do připravené nádoby a tu pak před výdejem vody odebrat.😁

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Series 3300 LatteGo EP3347/90 Automatický kávovar

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

  2. W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.