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Produkcja zakończona
S7886/35
S7882/55
S7885/50
S7886/55
S7886/58
S7887/20
Czyszczenie i nawilżanie
Zapach chłodnej bryzy
Płyn Jet Clean czyści i nawilża głowice golące.
Po wyczyszczeniu głowice golące golarki elektrycznej firmy Philips pachną, wyglądają i działają jak nowe.
Pozostawia świeży zapach na głowicach golących, dzięki czemu golenie golarką elektryczną daje uczucie świeżości i czystości.
4.7
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Zalety
Praktičnost
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
skvělý
Philips čistící roztok Jet Clean HQ200/50 - perfektně vyčistí
Zalety
perfektně vyčistí
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HQ200/50 Čistící roztok JetClean