Program czyszczenia i ochrony dziąseł

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu kamienia czy zadbaniu o zdrowie dziąseł, ta szczoteczka ma program dostosowany do Twoich potrzeb: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.