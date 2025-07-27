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  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.
  • Czystsze zęby. Delikatne działanie.

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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Szczoteczka soniczna

HX6483/52

4.2
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Czystsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie dzięki czujnikowi nacisku. Usuniesz nawet dziesięciokrotnie więcej kamienia nazębnego niż ręczną szczoteczką do zębów.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

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Nr 1 marka szczoteczek sonicznych polecana przez dentystów na świecie1

Usuń nawet 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykłą szczoteczką

Czystsze zęby. Delikatne działanie.

  • Czujnik siły nacisku

  • 2 programy czyszczenia

  • 1 funkcja BrushSync

Zwiększona powierzchnia kontaktu w celu eliminacji płytki nazębnej

Zwiększona powierzchnia kontaktu w celu eliminacji płytki nazębnej

Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Control zapewnia głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami**. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu

Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu

Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Program czyszczenia i ochrony dziąseł

Program czyszczenia i ochrony dziąseł

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu kamienia czy zadbaniu o zdrowie dziąseł, ta szczoteczka ma program dostosowany do Twoich potrzeb: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Zalety

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Zalety

Viz výše

Wady

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Zalety

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Wady

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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Przypisy

  1. Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji. 

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. w porównaniu ze szczoteczką manualną