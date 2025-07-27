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Czujnik siły nacisku
2 programy czyszczenia
1 funkcja BrushSync
Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Control zapewnia głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami**. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.
Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.
Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu kamienia czy zadbaniu o zdrowie dziąseł, ta szczoteczka ma program dostosowany do Twoich potrzeb: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program ochrony dziąseł to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.
Poznaj recenzje produktów
4.2
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Zalety
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Zalety
Viz výše
Wady
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Zalety
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Wady
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
w porównaniu ze szczoteczką manualną