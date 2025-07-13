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  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Soniczna szczoteczka do zębów

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Opinie | 92% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biało-jasnoniebieski
Czarno-szary
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

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Nr 1 marka szczoteczek sonicznych polecana przez dentystów na świecie1

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

  • 2 programy, 1 intensywność

  • Końcówka W2 Optimal White

  • Czujnik siły nacisku

  • Stylowe etui podróżne

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Program czyszczenia i wybielania

Program czyszczenia i wybielania

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na dodatkowym polerowaniu zębów, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program wybielania jest idealny do usuwania przebarwień.

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.7

z 5

123

Opinie

92%

poleca ten produkt

5
4
3
2
1

Agniesia78

13/07/2025

Polska

Dobra

Bardzo dobrze działa. Ładnie czyści zęby. Długo pracuje na jednym ładowaniu.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów

Krzysztof Żuławiński

06/12/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Wszystko dobrze.

Wszystko dobrze. Odmierza czas pracy. Ładnie czyści i wybiela.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Kobra...

10/09/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Moja ulubiona szczoteczka!!!

Wszystkim i każdemu z osobna!!! Dobrze trzyma bateria!!!

Zalety

Wykonuje swoje zadanie bez dyskusji!!!

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji. 

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka