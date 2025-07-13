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HX6839/28
HX683P
Dostępne warianty
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2 programy, 1 intensywność
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku
Stylowe etui podróżne
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na dodatkowym polerowaniu zębów, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia doskonałe czyszczenie zębów, a program wybielania jest idealny do usuwania przebarwień.
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
Poznaj recenzje produktów
4.7
z 5
123
Opinie
92%
poleca ten produkt
Agniesia78
13/07/2025
Polska
Dobra
Bardzo dobrze działa. Ładnie czyści zęby. Długo pracuje na jednym ładowaniu.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów
Krzysztof Żuławiński
06/12/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Wszystko dobrze.
Wszystko dobrze. Odmierza czas pracy. Ładnie czyści i wybiela.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6839/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Kobra...
10/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Moja ulubiona szczoteczka!!!
Wszystkim i każdemu z osobna!!! Dobrze trzyma bateria!!!
Zalety
Wykonuje swoje zadanie bez dyskusji!!!
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Soniczna szczoteczka do zębów
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka