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HX6851/53
HX684E
Dostępne warianty
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Feel the Care Philips Sonicare
3 programy, 1 intensywność
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku
Stylowe etui podróżne
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
Poznaj recenzje produktów
4.8
z 5
1058
Opinie
96%
poleca ten produkt
Kobi69
17/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Szczoteczki Philips to klasa sama w sobie
Szczoteczki Philips to klasa sama w sobie - używałem wiele innych produktów ale ten jest wg. mnie najlepszy
Zalety
Bardzo dobre mycie zębów. Bardzo dobry serwis
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Tomom
17/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonale czyści zęby.
Super szczoteczka. Dobrze i dokładnie myje, nie raniąc dziąseł z czym miałem duży problem. Zęby wyglądają na bielsze, usta odświeżone.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów
Patrickgpl
09/06/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super szczoteczka
Szczoteczka soniczna jest fenomenalna. Już po pierwszym użyciu czuć różnicę w porównaniu ze szczoteczką manualną. Lepiej czyści zęby, czuć świeżość dłużej podczas dnia. Polecam ten model.
Zalety
Jakość, cena, design
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Soniczna szczoteczka do zębów
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie