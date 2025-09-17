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  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Soniczna szczoteczka do zębów

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Opinie | 96% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biało-jasnoniebieski
Szarawoniebieski
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

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Feel the Care Philips Sonicare

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

  • 3 programy, 1 intensywność

  • Końcówka W2 Optimal White

  • Czujnik siły nacisku

  • Stylowe etui podróżne

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Do wyboru są trzy programy

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.8

z 5

1058

Opinie

96%

poleca ten produkt

5
4
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2
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Kobi69

17/09/2025

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Szczoteczki Philips to klasa sama w sobie

Szczoteczki Philips to klasa sama w sobie - używałem wiele innych produktów ale ten jest wg. mnie najlepszy

Zalety

Bardzo dobre mycie zębów. Bardzo dobry serwis

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Tomom

17/07/2025

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Doskonale czyści zęby.

Super szczoteczka. Dobrze i dokładnie myje, nie raniąc dziąseł z czym miałem duży problem. Zęby wyglądają na bielsze, usta odświeżone.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Soniczna szczoteczka do zębów

Patrickgpl

09/06/2025

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Super szczoteczka

Szczoteczka soniczna jest fenomenalna. Już po pierwszym użyciu czuć różnicę w porównaniu ze szczoteczką manualną. Lepiej czyści zęby, czuć świeżość dłużej podczas dnia. Polecam ten model.

Zalety

Jakość, cena, design

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Soniczna szczoteczka do zębów

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

  2. W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie