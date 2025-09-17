Szczoteczki bardzo dobrze wykonane, funcja wybielania nie wiem czy wybiela ale bardzo dobrze czyści. Dla kogos jak ja, kto lubi za mocno dociskać szczoteczki bardzo przydaje sie funkcja, która wyczuwa zbyt mocny nacisk. Póki co bateria trzyma jak w specyfikacji produktu. Ładowarka jest jedna na ten zestaw ale to nie przeszkadza.