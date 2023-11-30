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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
3 programy czyszczenia
Intensywność: wysoka (standardowa)
Czujnik siły nacisku: wibracje
Inne zaawansowane funkcje oraz stacja UV!
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
4.9
z 5
212
Opinie
98%
poleca ten produkt
Jan winnicki
30/11/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
świetne urządzenie
idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma
Zalety
lekka, długi czas na baterii, estetyczna
Wady
Na razie brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Zębolud
11/06/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jakość, jakość, jakość!
Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania
Zalety
Jakość wykonania, efektywnosć
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Andrew38
20/11/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!
Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka