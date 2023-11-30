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  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
  • Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.

Produkcja zakończona

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

HX6859/68

4.9
| (212) Opinie | 98% poleca ten produkt
Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
3 programy czyszczenia (clean, white, gum care), 1 poziom intensywności (wysoki), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.
Poznaj wszystkie korzyści

Nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce

Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.

  • 3 programy czyszczenia

  • Intensywność: wysoka (standardowa)

  • Czujnik siły nacisku: wibracje

  • Inne zaawansowane funkcje oraz stacja UV!

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Do wyboru są trzy programy

Do wyboru są trzy programy

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła.

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

212

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

30/11/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

świetne urządzenie

idealne funkcjonalności, ładnie oczyszcza, bateria bardzo długo trzyma

Zalety

lekka, długi czas na baterii, estetyczna

Wady

Na razie brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

11/06/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jakość, jakość, jakość!

Zgodnie z opisem szczoteczka pracuje z prędkością ponaddźwiękową, czuści dokładnie, a efekty wynkelenia były widoczne już po kilku dniach użytkowania

Zalety

Jakość wykonania, efektywnosć

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

20/11/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dokładne czyszczenie i bielsze zęby!

Świetna szczoteczka, czyści bardzo dokładnie a do tego jest delikatna i nie podrażnia dziąseł. Przesiadłem się ze szczoteczki konkurencji i się nie zawiodłem. Super jakość wykonania. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

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Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka