To jest moja trzecia szczoteczka ale ta jest niebieska.Niebieska jest tylko w oświetleniu dziennym, w łazience przy sztucznym świetle szczoteczka jest czarna wiec czuję się jak bym m dwie.Dodatkową zaletą jest to ze kiedy ja dotkn to świecą się trzy diody w trzech miejscach,wied nawet w ciemności widzę jaki program ostatnio ustawiony.Programy ma trzy i każdy z trzech programów ma trzy stopnie regulacji mocy.Następna zaletą jest możliwość rejestracji produktu na stronie Philips i dzięki temu zyskałer dodotkowo jeden rok gwarancji. Czyli trzy tryby pracy i trzy lata gwarancji. Tak, polecam ten produkt. Zalety: + Trzy lata gwarancji,trzy świecące diody w momencie dotyku,zmiana koloru zależna od oświetlenia ,zawsze wiem czy jest noc czy dzień.