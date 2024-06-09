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HX6877/28
HX685T
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3 programy, 3 intensywności
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku
Stylowe etui podróżne
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
Poznaj recenzje produktów
4.8
z 5
560
Opinie
97%
poleca ten produkt
Krisskross2024
09/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bez zarzutu!
Doskonale czyści, długie działanie po naładowaniu.
Zalety
Dobre czyszczenie i dobra bateria
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Leszek_leszek
26/04/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Perfekcyjne czyszczenie
Szczoteczka która daje uczucie naprawdę doskonale wyczyszczonych zębów. Warta polecenia bardzo wymagającym osobom.
Zalety
Cicha praca, doczyszczone wszystkie zakątki jamy ustnej
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Soniczna szczoteczka do zębów
Greeks
01/03/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Szczoteczki funkcjonalne
Krotki termin używania nie jest obiektywny aby wydać konkretną ocenę, ale na ten czas szczoteczki użytkuje się bardzo dobrze, cała rodzina zadowolona
Zalety
długo trzyma bateria
Wady
nadzień dzisiejszy brak
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Zestaw szczoteczek sonicznych
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Zestaw szczoteczek sonicznych
Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji.
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka