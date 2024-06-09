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  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Soniczna szczoteczka do zębów

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Opinie | 97% poleca ten produkt
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

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Nr 1 marka szczoteczek sonicznych polecana przez dentystów na świecie1

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

  • 3 programy, 3 intensywności

  • Końcówka W2 Optimal White

  • Czujnik siły nacisku

  • Stylowe etui podróżne

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Trzy programy, trzy poziomy intensywności

Trzy programy, trzy poziomy intensywności

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. Można zmienić kolejność „wyższych” i „niższych” poziomów intensywności, aby uszeregować je odpowiednio do zastosowania od lewej do prawej strony jamy ustnej.

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.8

z 5

560

Opinie

97%

poleca ten produkt

5
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Krisskross2024

09/06/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Bez zarzutu!

Doskonale czyści, długie działanie po naładowaniu.

Zalety

Dobre czyszczenie i dobra bateria

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6870/47 Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Leszek_leszek

26/04/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Perfekcyjne czyszczenie

Szczoteczka która daje uczucie naprawdę doskonale wyczyszczonych zębów. Warta polecenia bardzo wymagającym osobom.

Zalety

Cicha praca, doczyszczone wszystkie zakątki jamy ustnej

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6871/47 Soniczna szczoteczka do zębów

Greeks

01/03/2024

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Szczoteczki funkcjonalne

Krotki termin używania nie jest obiektywny aby wydać konkretną ocenę, ale na ten czas szczoteczki użytkuje się bardzo dobrze, cała rodzina zadowolona

Zalety

długo trzyma bateria

Wady

nadzień dzisiejszy brak

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Zestaw szczoteczek sonicznych

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 6100 HX6877/34 Zestaw szczoteczek sonicznych

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie badania na próbie ponad 1800 dentystów i higienistek przeprowadzonego na przełomie 2020r. i 2021r. przez niezależne firmy badawcze w USA, Niemczech, Japonii, Chinach, Kanadzie, Holandii, Australii, Szwajcarii, Włoszech, Czechach i Słowacji. 

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka