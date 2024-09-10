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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Soniczna szczoteczka do zębów
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HX6877/28
HX685T
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Instrukcja obsługi
Wszystko (14)
Czy mogę ładować szczoteczkę za pomocą ładowarki Sonicare AirFloss?
Gdzie mogę kupić akcesoria do szczoteczki Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
G3 Premium Gum CareKońcówki Zdrowe Dziąsła do szczoteczki sonicznej
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
C2 Optimal Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C1 ProResultsKońcówka Standard do szczoteczki sonicznej
ProResults6 główki szczoteczki
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
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