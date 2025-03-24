Wyszukiwane terminy

      Philips Sonicare Series 5500 Zestaw sonicznych szczoteczek do zębów

      HX7119/01

      Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

      Zestaw szczoteczek sonicznych Philips Sonicare 5500 jest wyposażony w technologię soniczną nowej generacji, 2 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. W zestawie etui podróżne.

      Delikatnie usuwa 7 razy więcej płytki nazębnej*

      • Nowa generacja soniczności
      • 2 programy, 2 intensywności
      • 2x Końcówka W2 Optimal White
      • Czujnik siły nacisku
      • 2x Stylowe etui podróżne
      Nawet 2 razy bielsze zęby**

      Bielsze zęby są w zasięgu ręki dzięki wybielającej podkładce do usuwania przebarwień znajdującej się w środku główki szczoteczki. Włosie w kształcie diamentu ma na celu zwiększenie kontaktu z powierzchnią i skuteczniejsze oczyszczenie przebarwień, aby zęby były nawet 2 razy bielsze w ciągu zaledwie jednego tygodnia.* Wykorzystuje gęsto ułożone włosie, aby usunąć 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka, a jednocześnie oczyszcza całe usta.

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Dodatkowe wsparcie ochrony dziąseł

      Łatwo jest przesadzić z siłą czyszczenia zębów, dlatego szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w inteligentny czujnik optyczny wykrywający nadmierne ciśnienie. Czujnik poinformuje Cię, jeśli wibracje dotykowe będą zbyt silne. Rozluźnij się, aby chronić swoje dziąsła!

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 2 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz trochę więcej dynamiki, czy skupienia się na konkretnym obszarze, możesz właśnie tak ustawić szczoteczkę. Wybierz tryb Clean albo White.

      Dbanie o zęby jedzie razem z Tobą

      Nasze etui podróżne umożliwia zabranie urządzenia w podróż. Jest wystarczająco wytrzymałe, aby zabezpieczyć szczoteczkę Sonicare, a jednocześnie na tyle kompaktowe, że można wsunąć je do każdej torby, dlatego jest idealne w podróży.

      Prowadzone sesje szczotkowania

      Zoptymalizuj sesje szczotkowania dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer zasugeruje wyczyszczenie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer wskaże, że sesja została zakończona.

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      21 dni regularnego szczotkowania

      Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.

      Specyfikacja techniczna

      • Poziomy intensywności

        Wysoki
        Aby poprawić skuteczność czyszczenia

      • Moc

        Napięcie
        100–240 V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        21 dni
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Biały i granatowy

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Wskaźnik akumulatora
        Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        BrushPacer i SmartTimer

      • Elementy zestawu

        Rączka
        2 ładowana szczoteczka do zębów 5500
        Etui podróżne
        2
        Główka szczoteczki
        1 W Optimal White
        Ładowarka
        1

      • Skuteczność czyszczenia

        Usuwanie płytki nazębnej
        Do 7x skuteczniejsza*
        Wybielanie
        Nawet 2 razy bielsze zęby**
        Szybkość
        62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień
        Biały
        Usuwanie przebarwień

      • Technologia Smart Sensor

        Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
        Wibracje i pulsujący dźwięk
        Przypomnienie o wymianie końcówki
        Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki informuje, kiedy należy ją wymienić.

      • w porównaniu ze szczoteczką manualną.
      • *W trybie White z użyciem najpopularniejszej wybielającej pasty do zębów w ciągu tygodnia

