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Produkcja zakończona

Philips Sonicare DiamondCleanSzczoteczka soniczna

HX9312/04

4.7
| (1496) Opinie | 93% poleca ten produkt
Poczuj różnicę od pierwszego użycia
Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o wysokiej skuteczności czyszczenia i eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.
Poznaj wszystkie korzyści

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

Poczuj różnicę od pierwszego użycia

  • 5 programów

  • 2 główki szczoteczki

  • Szklanka do ładowania, etui podróżne

  • Wersja różowo-złota

Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*

Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*

Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia. Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach*. Usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

1496

Opinie

93%

poleca ten produkt

16/03/2022

Polska

Polska

Przyjazna i doskonała

Użytkujemy szczoteczkę już od dłuższego czasu. Jest niezawodna i nieskomplikowana w użytkowaniu. Doskonała również w podróżach. Do poprawy niewielki mankament tj. niewygodny sposób przełączania pomiędzy trybami pracy.

Zalety

niezawodna, multifunkcjonalna

Wady

niewygodny sposób przełączania pomiędzy trybami pracy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna

11/01/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt!

Pierwszy raz korzystam ze szczoteczki sonicznej, ale efekty przerosły moje oczekiwania, czyszczenie zębów jest przyjemne i efektywne, mam wrażenie, że moje zęby nigdy nie były tak czyste. Bateria trzyma dłużej niż 2 tygodnie. Rewelacja!

Zalety

w 100% spełnia swoją rolę, zęby są dokładnie wyczyszczone, bateria trzyma długo, wygląda super

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9392/39 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9392/39 Szczoteczka soniczna

31/12/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealny zestaw dla paru

Uwielbiam szczoteczkę soniczną. Efekty po czyszczeniu systematyczne po czyszczeniu nią są rewelacyjne.

Zalety

Czystość zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym