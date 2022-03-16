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Produkcja zakończona
5 programów
2 główki szczoteczki
Szklanka do ładowania, etui podróżne
Wersja różowo-złota
Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia. Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*
Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.
Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po 2 tygodniach*. Usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.
4.7
z 5
1496
Opinie
93%
poleca ten produkt
Cedyzio
16/03/2022
Polska
Przyjazna i doskonała
Użytkujemy szczoteczkę już od dłuższego czasu. Jest niezawodna i nieskomplikowana w użytkowaniu. Doskonała również w podróżach. Do poprawy niewielki mankament tj. niewygodny sposób przełączania pomiędzy trybami pracy.
Zalety
niezawodna, multifunkcjonalna
Wady
niewygodny sposób przełączania pomiędzy trybami pracy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna
monkas
11/01/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super produkt!
Pierwszy raz korzystam ze szczoteczki sonicznej, ale efekty przerosły moje oczekiwania, czyszczenie zębów jest przyjemne i efektywne, mam wrażenie, że moje zęby nigdy nie były tak czyste. Bateria trzyma dłużej niż 2 tygodnie. Rewelacja!
Zalety
w 100% spełnia swoją rolę, zęby są dokładnie wyczyszczone, bateria trzyma długo, wygląda super
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9392/39 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9392/39 Szczoteczka soniczna
Izabella767
31/12/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealny zestaw dla paru
Uwielbiam szczoteczkę soniczną. Efekty po czyszczeniu systematyczne po czyszczeniu nią są rewelacyjne.
Zalety
Czystość zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DiamondClean HX9332/04 Szczoteczka soniczna
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym