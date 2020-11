Solidne źródło światła odporne na wstrząsy, wodę i pyły — IK09 i IP67

Zgodnie z międzynarodową normą IK09 obudowa projektora MatchLine PJH20 ma solidną konstrukcję przystosowaną do najtrudniejszych warunków roboczych. Wiemy bowiem, że nawet najbardziej uważni pracownicy od czasu do czasu przypadkowo upuszczają narzędzia. Z kolei dzięki odporności na wodę, zgodnej z normą IP67, oraz powierzchni odpornej na chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach masz pewność, że MatchLine PJH20 to narzędzie oświetleniowe przeznaczone do długotrwałego działania.