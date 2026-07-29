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Wszystkie serie

  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
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  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

Produkcja zakończona

OneBlade

QP2520/20

4.6
| (3078) Opinie | 93% poleca ten produkt

2 Nagrody

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna maszynka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości zarostu. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina zarost, nie podrażnia skóry

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

  • Do przycinania, modelowania i golenia

  • Przycina zarost, nie podrażnia skóry

  • 3 nasadki do zarostu

  • Na mokro/na sucho, bateria NiMH

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Przytnij

Przytnij

Przytnij zarost do preferowanej długości. W zestawie z golarką do twarzy Philips OneBlade znajdują się 3 nasadki do przycinania: 1 mm w celu uzyskania świeżego wyglądu, 3 mm — krótkiego przycinania, 5 mm — dłuższego zarostu.

Nadaj kształt

Nadaj kształt

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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  • Award image AWARD-612378

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

3078

Opinie

93%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

06/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna maszynka philips oneblade

Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.

Zalety

Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

20/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ok

To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.