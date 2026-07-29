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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Do przycinania, modelowania i golenia
Przycina zarost, nie podrażnia skóry
3 nasadki do zarostu
Na mokro/na sucho, bateria NiMH
Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Przytnij zarost do preferowanej długości. W zestawie z golarką do twarzy Philips OneBlade znajdują się 3 nasadki do przycinania: 1 mm w celu uzyskania świeżego wyglądu, 3 mm — krótkiego przycinania, 5 mm — dłuższego zarostu.
Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.
Nagrody
4.6
z 5
3078
Opinie
93%
poleca ten produkt
Łukasz HHH
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super
Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało
Date of Use 2026-07-28
Trajgan
06/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetna maszynka philips oneblade
Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.
Zalety
Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade
Date of Use 2020-01-20
On50
20/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.