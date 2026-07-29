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  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
  • Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku

Produkcja zakończona

OneBlade 360Twarz

QP2734/20

4.6
| (3078) Opinie | 93% poleca ten produkt
Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku
Nowa golarka OneBlade 360 przycina, stylizuje i goli włosy dowolnej długości dużo łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki niej z łatwością, wykonując mniejszą liczbę ruchów*, ogolisz i przytniesz włosy w nawet najtrudniej dostępnych miejscach. Zapomnij o wieloetapowym goleniu i konieczności używania wielu narzędzi. Wystarczy OneBlade.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku

  • Do przycinania, stylizowania i golenia

  • Ostrze 360

  • Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na minutę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Innowacyjne ostrze 360

Innowacyjne ostrze 360

Innowacyjne ostrze 360 porusza się we wszystkich kierunkach, aby dostosować się do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę. Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno dostępnych miejscach — niebywała wygoda w kilku ruchach.

Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Regulowana nasadka grzebieniowa 5 w 1

Unikatowa konstrukcja z otwartą nasadką grzebieniową gwarantuje efektywne przycinanie bez zapychania się i zakłócania Twojego dnia — nawet w przypadku długich i grubych włosów.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

3078

Opinie

93%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Świetny produkt w bardzo dobrej cenie. Philips nigdy nie zawodzi

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade 360 Bluetooth i aplikacja AR QP4631/65 Twarz + Ciało

Date of Use 2026-07-28

06/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna maszynka philips oneblade

Maszynka służy mi od ładnych paru lat. Nigdy nie zawiodła. Używam do golenia całego ciała.

Zalety

Ładowanie starcza na długo, świetnie goli, wymienne ostrza

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla QP2530/20 OneBlade

Date of Use 2020-01-20

20/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ok

To już moja druga maszynka tego typu. W porównaniu do pierwszego modelu jest bardziej cicha i przyjemniejsza w życiu. Z obu jestem zadowolony ale ta przypadła mi bardziej wizualnie do gustu.Goli dobrze brak wad.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1424/65 Zestaw prezentowy

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. W porównaniu z poprzednikiem QP210

  2. Optymalny sposób golenia. W przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.