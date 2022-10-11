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  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
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  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
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  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
  • Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem

Produkcja zakończona

Shaver series 9000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S9521/31

4.8
| (228) Opinie | 96% poleca ten produkt

1 Nagroda

Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem
Golarka 9000 to obecnie najbardziej zaawansowana golarka w naszej ofercie. Unikalna technologia wykrywania zarysu twarzy zapewnia wyjątkowe dostosowanie do kształtów twarzy, a system V-Track układa włosy w taki sposób, aby umożliwić przycinanie zarostu jak najbliżej skóry.
Poznaj wszystkie korzyści

Przycina do 20% więcej włosów* za jednym pociągnięciem

Perfekcyjne golenie za każdym pociągnięciem

  • System ostrzy V-Track Precision PRO

  • 8-kierunkowe głowice ContourDetect

  • System SmartClean Plus

  • Trymer do brody SmartClick

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos jedno-, dwu- a nawet trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była w pełni ogolona.

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.

Spersonalizuj golenie, wybierając spośród trzech ustawień

Spersonalizuj golenie, wybierając spośród trzech ustawień

Masz do wyboru 3 tryby, które umożliwiają personalizację golenia: Sensitive — delikatne, a jednocześnie dokładne golenie. Normal — dokładne codzienne golenie. Fast — szybkie golenie pozwalające zaoszczędzić czas.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612383

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

228

Opinie

96%

poleca ten produkt

2

11/10/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Goli rewelacyjnie, w miarę cicho

Polecam wszystkim którzy lubią szybkie i dokładne golenie

Zalety

Ciche dokładnie golenie

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9521/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9521/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

01/08/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Drogo ale dokładnie

Bardzo dobry sprzęt golący. Drogo. W zamian prawie idealnie wygolony zarost. Także ten na szyi i podbródku

Zalety

Dobre golenie

Wady

Za szybko zużywają się ostrza. Za to po kąpieli w dołączonym urządzeniu myjącym stają się jak nowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

18/04/2021

Polska

Polska

Golarka jest rewelacyjna jak wszystko od Philipsa

Najlepsza z golarek jakie miałem dotychczas używałem.

Zalety

Goli szybko i gładko.

Wady

Nie stwiedzam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 9000 S9711/31 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Przycina do 20% więcej włosów w porównaniu z modelem SensoTouch